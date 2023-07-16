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Электромобиль, способный проехать более 900 км на одной зарядке

Компания Nio представила новую версию своего кроссовера ES6, который обладает уникальной особенностью – тяговой батареей ёмкостью 150 кВт·ч.

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Ранее компания Nio заявляла, что пробег с такой батареей составит 1000 км. Однако, учитывая, что кроссовер с каждым пройденным километром потребляет больше электричества, реальный запас хода составит 930 км.

Габариты Nio ES6 составляют 4850 x 1965 x 1758 мм, а длина колесной базы равна 2900 мм. Мощность топовой версии – 544 л. с., однако неизвестно, будет ли именно эта версия оснащена такой большой батареей.


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Стоит отметить, что вес батареи составляет всего 575 кг, что лишь на 3,6% больше, чем у батареи емкостью 100 кВт·ч. Количество используемых в батарее ячеек увеличилось до 384, что в 4 раза больше, чем в батарее от CATL на 100 кВт·ч.

Источник: IXBT

Фото: NIO

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