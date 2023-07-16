Астронавты NASA пересели на новые электрокары

NASA впервые за 40 лет поменяло транспортные средства, которые будут доставлять астронавтов на стартовую площадку.

Новые машины разработаны компанией Canoo и специально созданы для перевозки астронавтов перед полетами на Луну. Автомобили были спроектированы таким образом, чтобы обеспечить комфортное пребывание астронавтов в их скафандрах.

Эти транспортные средства смогут вмещать четырех астронавтов и вспомогательный персонал, а также перевозить технику для скафандров и специализированное оборудование.

Специалисты NASA активно участвовала в разработке дизайна новых автомобилей. Сотрудники агентства помогли выбрать внутреннюю и внешнюю отделку, цвета и даже дизайн колесных арок.

Эти машины заменят Astrovans, которые использовались с 1984 года.

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Источник: Carscoops

Фото: Canoo