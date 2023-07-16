Новый электрокар Chery на алюминиевой платформе и с автопилотом

Этот автомобиль – первый в линейке Chery, построенный полностью на алюминиевой платформе, которая позволила снизить массу кузова на 30%.

Chery eQ7 – временное название нового кроссовера. Позже компания выберет финальный вариант при помощи поклонников марки. Автомобиль получил стильные узкие фары и задние фонари, которые соединены светодиодной полосой. Традиционные ручки и двухцветный корпус с черной крышей придают автомобилю элегантный вид.

Габариты eQ7 составляют 4675 х 1910 х 1660 мм, а колесная база равна 2830 мм.

Кроссовер оснащен мотором мощностью 210 л.с. и литий-железо-фосфатным аккумулятором. Максимальная скорость составляет 180 км/ч, а водителю доступны 4 режима вождения, 3 режима рулевого управления и 2 режима торможения. Запас хода eQ7 составляет впечатляющие 512 км.

Chery eQ7 также поддерживает голосовое управление, окружающее освещение с возможностью выбора из 64 цветов, систему фильтрации воздуха и климат-контроль. Кроме того, в автомобиле предусмотрено более 20 функций помощи при вождении, включая автопилот 2-го уровня.

Салон eQ7 оборудован комфортными сиденьями, которые стандартно оснащены подогревом, вентиляцией, функцией массажа и регулируемой подставкой для ног с электронной регулировкой.

Ожидается, что его цена составит около 20 000 долларов, и продажи начнутся в ближайшее время.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: IXBT

Фото: CarNewsChina.com