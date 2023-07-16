Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый электрокар Chery на алюминиевой платформе и с автопилотомНовый электрокар Chery на алюминиевой платформе и с автопилотом
Этот автомобиль – первый в линейке Chery,...
Аммиачный двигатель – самая ужасная разработка векаАммиачный двигатель – самая ужасная разработка века
Его разработали Toyota и китайский...
Астронавты NASA пересели на новые электрокарыАстронавты NASA пересели на новые электрокары
NASA впервые за 40 лет поменяло транспортные...

Новый электрокар Chery на алюминиевой платформе и с автопилотом

Этот автомобиль – первый в линейке Chery, построенный полностью на алюминиевой платформе, которая позволила снизить массу кузова на 30%.

Chery обновила кроссовер Jietur

Chery eQ7 – временное название нового кроссовера. Позже компания выберет финальный вариант при помощи поклонников марки. Автомобиль получил стильные узкие фары и задние фонари, которые соединены светодиодной полосой. Традиционные ручки и двухцветный корпус с черной крышей придают автомобилю элегантный вид.

Габариты eQ7 составляют 4675 х 1910 х 1660 мм, а колесная база равна 2830 мм.


Кроссовер оснащен мотором мощностью 210 л.с. и литий-железо-фосфатным аккумулятором. Максимальная скорость составляет 180 км/ч, а водителю доступны 4 режима вождения, 3 режима рулевого управления и 2 режима торможения. Запас хода eQ7 составляет впечатляющие 512 км.

ТОП-5 китайских автобрендов: какой выбрать
БАМ: история трудового подвига
Какое топливо подходит для российских условий

Chery eQ7 также поддерживает голосовое управление, окружающее освещение с возможностью выбора из 64 цветов, систему фильтрации воздуха и климат-контроль. Кроме того, в автомобиле предусмотрено более 20 функций помощи при вождении, включая автопилот 2-го уровня.

Салон eQ7 оборудован комфортными сиденьями, которые стандартно оснащены подогревом, вентиляцией, функцией массажа и регулируемой подставкой для ног с электронной регулировкой.

Ожидается, что его цена составит около 20 000 долларов, и продажи начнутся в ближайшее время.

Источник: IXBT

Фото: CarNewsChina.com

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемЛежнин Роман
Поделиться:
Оцените материал:
0