Мощный полноприводный электрокар с начинкой Huawei готов к выпуску

Новый автомобиль Avatr 12 от Changan, Huawei и CATL готов к серийному производству. Он будет иметь полный привод и мощность 586 л.с.

Автомобиль позиционируется как премиальный полноразмерный седан и базируется на платформе EP1, как у кроссовера Avatr 11. На самом деле Avatr 12 — это не седан, а лифтбек, то есть крышка его багажного отделения поднимается вместе с задним стеклом.

Электрокар обладает эффектной внешностью, которую придают фирменные тонкие фары, спортивный бампер и обтекаемая форма кузова. Также в оснащение входят камеры вместо боковых зеркал заднего вида, тонкие задние фонари и очень маленькое заднее стекло.

Существуют две версии: с задним и полным приводом. Заднеприводная версия весит 2180 кг и имеет один электродвигатель производства Huawei. Он установлен на задней оси и развивает мощность 313 л.с. Полноприводная версия получила два двигателя мощностью 548 л.с. и имеет массу 2300 кг.

Ёмкость аккумулятора Avatr 12 ещё не раскрыта. Известно только, что у него батарея производства CATL.

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Источник: IXBT

Фото: Huawei