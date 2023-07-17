Серийное производство водородного двигателя уже налажено

Силовые установки на водородных топливных элементах поставлены на поток компанией Bosch.

Перспективность использования водородных топливных ячеек обусловлена их экологичностью и запасом хода в сотни километров. Причем восполнить запасы топлива можно за несколько минут, не тратясь на перевозку тяжелых аккумуляторов. Следуя этим тенденциям, компания Bosch сообщила о начале серийного производства на своих заводах в Китае и Германии водородных силовых установок.

Стоит отметить, что водород не сжигается в камерах сгорания, это именно электромобиль, использующий специальные генераторы, вырабатывающие электроэнергию с применением водорода. На выходе они создают обычный водяной пар. Запас водорода хранится в специальных резервуарах под высоким давлением.

Силовые установки Bosch на основе водородных топливных ячеек будут поставлять в США, где ими будут оснащаться магистральные тягачи Nikola. По прогнозам компании, к концу десятилетия каждый пятый грузовик массой более 6 тонн будет использовать водородные топливные ячейки.

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Источник: журнал «Рейс»

Фото: Nikola Motor