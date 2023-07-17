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Серийное производство водородного двигателя уже налажено

Силовые установки на водородных топливных элементах поставлены на поток компанией Bosch.

Автомобиль на водородном топливе установил рекорд дальности пробега

Перспективность использования водородных топливных ячеек обусловлена их экологичностью и запасом хода в сотни километров. Причем восполнить запасы топлива можно за несколько минут, не тратясь на перевозку тяжелых аккумуляторов. Следуя этим тенденциям, компания Bosch сообщила о начале серийного производства на своих заводах в Китае и Германии водородных силовых установок.

Стоит отметить, что водород не сжигается в камерах сгорания, это именно электромобиль, использующий специальные генераторы, вырабатывающие электроэнергию с применением водорода. На выходе они создают обычный водяной пар. Запас водорода хранится в специальных резервуарах под высоким давлением.

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Силовые установки Bosch на основе водородных топливных ячеек будут поставлять в США, где ими будут оснащаться магистральные тягачи Nikola. По прогнозам компании, к концу десятилетия каждый пятый грузовик массой более 6 тонн будет использовать водородные топливные ячейки.

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Источник: журнал «Рейс»

Фото: Nikola Motor

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За РулемЛежнин Роман
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