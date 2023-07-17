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Туристам в Крыму бесплатно продлят отдых после ЧП на мостуТуристам в Крыму бесплатно продлят отдых после ЧП на мосту
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Туристам в Крыму бесплатно продлят отдых после ЧП на мосту

Из-за того, что Крымский мост выведен из строя, тысячи туристов не могут покинуть свои отели.

Движение по Крымскому мосту перекрыто. Паром тоже не работает

По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), обстановка на полуострове спокойная. Отельеры идут навстречу постояльцам и продлевают проживание на ближайшие дни, особенно если у гостей нет возможности произвести оплату. РСТ просит туристов сообщать о случаях, когда за продление с них просят доплату.

Глава отделения РСТ в Крыму, соучредитель севастопольской группы компаний «Кандагар» Борис Зелинский напоминает, что ситуация сложная, но с точки зрения транспорта Крым остается доступным.

«Можно доехать поездом, а также по вновь присоединенным территориям, здесь уже хорошие дороги. Весь грузовой транспорт давно едет по этому маршруту. В Крым можно въезжать и выезжать», – рассказал он.
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Закономерна тревожность туристов, отельеры сообщают, что ощутим прирост аннуляций на июль и август, однако на эти месяцы без штрафа аннулировать тур уже нельзя.

«Убеждаем туристов, чтобы они не принимали решений на эмоциях. Мы рассчитываем, что ситуация нормализуется в ближайшие дни. На самом деле у нас на полуострове действительно безопасная обстановка, особенно на Южном берегу. Туристы убеждаются в этом на собственном опыте, однако есть узкое место – дорога», – сообщает глава крымской компании «Ласпи» Елена Баженова.

По данным РСТ, в ближайшие дни выезжать из Крыма должны были около 20 тысяч туристов и примерно такое же количество планирует отправиться туда на отдых.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: пресс-служба РСТ

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

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За РулемЛежнин Роман
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