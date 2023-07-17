Туристам в Крыму бесплатно продлят отдых после ЧП на мосту

Из-за того, что Крымский мост выведен из строя, тысячи туристов не могут покинуть свои отели.

По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), обстановка на полуострове спокойная. Отельеры идут навстречу постояльцам и продлевают проживание на ближайшие дни, особенно если у гостей нет возможности произвести оплату. РСТ просит туристов сообщать о случаях, когда за продление с них просят доплату.

Глава отделения РСТ в Крыму, соучредитель севастопольской группы компаний «Кандагар» Борис Зелинский напоминает, что ситуация сложная, но с точки зрения транспорта Крым остается доступным.

«Можно доехать поездом, а также по вновь присоединенным территориям, здесь уже хорошие дороги. Весь грузовой транспорт давно едет по этому маршруту. В Крым можно въезжать и выезжать», – рассказал он.

Закономерна тревожность туристов, отельеры сообщают, что ощутим прирост аннуляций на июль и август, однако на эти месяцы без штрафа аннулировать тур уже нельзя.

«Убеждаем туристов, чтобы они не принимали решений на эмоциях. Мы рассчитываем, что ситуация нормализуется в ближайшие дни. На самом деле у нас на полуострове действительно безопасная обстановка, особенно на Южном берегу. Туристы убеждаются в этом на собственном опыте, однако есть узкое место – дорога», – сообщает глава крымской компании «Ласпи» Елена Баженова.

По данным РСТ, в ближайшие дни выезжать из Крыма должны были около 20 тысяч туристов и примерно такое же количество планирует отправиться туда на отдых.

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Источник: пресс-служба РСТ

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС