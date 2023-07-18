Турпоток в Крым начал приходить в норму

Ситуация с туристическими поездками в Крым нормализуется. Этому способствовало восстановление реверсивного движения на Крымском мосту.

Сегодня туристы в обычном режиме заселяются в отели и выезжают из них. Многие из тех, кто в понедельник аннулировал брони, восстанавливают заявки.

«Ситуация на крымском направлении нормализуется. После восстановления реверсивного движения на Крымском мосту туристы спокойно возвращаются и заезжают. Уже вчера началось восстановление некоторых аннулированных заявок, начались бронирования на июль-август, а также ближайшие даты», – сообщила коммерческий директор туроператора «Алеан» Оксана Булах.

Однако опасения местного турбизнеса по поводу снижения спроса все же имеют место.

«Основные опасения местного турбизнеса связаны с тем, что произошедшее может ударить по спросу. Те, кто уже забронировал выезды в Крым, приедут, но новых бронирований будет гораздо меньше, чем мы ожидали. Это особенно чувствительно, учитывая, что спрос с начала июля сильно активизировался», – рассказал директор крымской компании «Турэтно» Андрей Пылов.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: пресс-служба РСТ

Фото: Unsplash