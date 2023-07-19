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Названы самые дорогие и самые дешевые туры в ТурциюНазваны самые дорогие и самые дешевые туры в Турцию
Согласно исследованию, за путешествие в Турцию...
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Названы самые дорогие и самые дешевые туры в Турцию

Согласно исследованию, за путешествие в Турцию россияне платят от 20 тысяч до 2 миллионов рублей.

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Аналитики интернет-магазина туров Travelata.ru озвучили стоимость самого дорогого и самого бюджетного отдыха в Турции.

Так, самым дешевым оказался двухдневный тур из Москвы в Мармарис. В отеле категории «три звезды» один взрослый провел две ночи при системе «Все включено» за 19 479 рублей.

А самой дорогой поездкой на турецкое побережье на данный момент считается тур из Санкт-Петербурга в Белек. За отдых двоих взрослых с двумя детьми на протяжении 16 ночей в отеле категории «пять звезд» и системой «Ультра все включено» заплатили 1 892 548 рублей.

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Источник: РИА Новости

Фото: Unsplash

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За РулемЛежнин Роман
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