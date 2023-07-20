В России продают интересный электрокар по цене Москвича 3е

Zeekr X от Geely – современный мощный кроссовер с очень хорошим оснащением можно купить в России.

Zeekr X – это первый кроссовер бренда и один из самых современных электромобилей Geely на данный момент. Интересно, что он, фактически, предлагается по цене Москвича 3е (за Москвич просят 3,5 млн рублей, за Zeekr X — 3,79 млн рублей), но Zeekr намного современнее, мощнее и лучше оснащен.

В движение его приводят два электромотора, выдающие в сумме 428 л.с. До 100 км/ч кроссовер разгоняется всего за 3,7 с. Емкость тяговой батареи составляет 66 кВт·ч, запас хода — до 500 км.

Помимо ощутимой разницы в мощности, оснащение у Zeekr X также намного богаче: подогрев и вентиляция сидений, панорамная крыша, система кругового обзора, климат-контроль, адаптивный круиз-контроль и еще много всего.

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Источник: Autonews

Фото: Авито