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Стран, куда можно полететь из России напрямую, стало больше

Российские авиакомпании летают прямыми рейсами в 24 страны.

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По словам министра транспорта РФ Виталия Савельева, сегодня прямые перелеты осуществляют 17 российских авиакомпаний в 24 страны. Россия также открыта для международного трафика, сюда летают 52 иностранные авиакомпании из 29 стран мира.

Савельев также отметил, что ведется активная работа по восстановлению международного авиасообщения. В мае были возобновлены рейсы в Грузию, частота полетов постепенно растет, сейчас выполняется 33 рейса в неделю. Также недавно были запущены полеты во Вьетнам и рейсы «Аэрофлота» на Кубу.

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«Благодаря росту международного трафика в этом году планируем перевезти около 20 миллионов пассажиров на международных воздушных линиях. Таким образом, пассажиропоток на международных перевозках увеличится на 12 процентов по сравнению с прошлым годом», – добавил Савельев.
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Источник: РИА Новости

Фото: Unsplash

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За РулемЛежнин Роман
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