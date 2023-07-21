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Назван регион — лидер по росту популярности у туристов (и это не Краснодарский край)Назван регион — лидер по росту популярности у туристов (и это не Краснодарский край)
Число турпоездок по России выросло на 15% в...
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Назван регион — лидер по росту популярности у туристов (и это не Краснодарский край)

Число турпоездок по России выросло на 15% в первом полугодии и может достигнуть по итогам года рекордного показателя в 80 млн.

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По словам президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Ильи Уманского, нынче рост турпотока на внутреннем туризме составляет 15% относительно прошлого года, а средний чек вырос на 8-10%, однако в некоторых регионах наблюдается снижение цен.

Самым популярным видом летнего отдыха остается пляжный отдых: загрузка курортов Краснодарского края составляет около 80%.

Однако абсолютный лидер по росту турпотока в этом сезоне – Северный Кавказ. Его востребованность стремительно растет. Тем не менее, как отметил глава РСТ, в этом году география поездок россиян по своей стране расширилась значительно.

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Во внутреннем туризме все меньше стереотипов. У туристов становится модным поехать в новый, даже необязательно популярный туристический регион, рассказать об этом знакомым», – сказал он.

Среди особенностей туризма в Сочи Уманский отметил рост спроса на отдых в горном кластере Сочи. Он показал высокую загрузку, много туристов отправились в летний период подышать горным воздухом, тем более что цены в местных отелях на 20% ниже, чем на берегу.

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Источник: Пресс-служба РСТ

Фото: Unsplash

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За РулемЛежнин Роман
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