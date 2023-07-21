Модельная линейка Lexus скоро пополнится новым большим кроссовером
Lexus очень активно работает над расширением модельной линейки своей продукции. Так, в мае дебютировал LBX, в июне вышли новые Lexus TX и Lexus GX, а уже в скором времени может выйти и Lexus TZ.
Изображений нового кроссовера нет, и сам Lexus о нем пока ничего не рассказывал, но индексы модели засветились в базе Ведомства интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO). Моделей будет две: TZ450e и TZ550e.
Буква Z указывает на то, что это будет электромобиль, это понятно по электромобилям линейки bZ. По габаритам и оснащению новинка будет полностью повторять Lexus TX. Таким образом, новый TZ – это на самом деле электрическая версия TX. Так же, как ранее RZ 450e стал электрической версией кроссовера RX.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник: carbuzz.com
Фото: Lexus
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен