Модельная линейка Lexus скоро пополнится новым большим кроссовером

Стали известны подробности о готовящемся к выходу Lexus TZ.

Lexus очень активно работает над расширением модельной линейки своей продукции. Так, в мае дебютировал LBX, в июне вышли новые Lexus TX и Lexus GX, а уже в скором времени может выйти и Lexus TZ.

Изображений нового кроссовера нет, и сам Lexus о нем пока ничего не рассказывал, но индексы модели засветились в базе Ведомства интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO). Моделей будет две: TZ450e и TZ550e.

Буква Z указывает на то, что это будет электромобиль, это понятно по электромобилям линейки bZ. По габаритам и оснащению новинка будет полностью повторять Lexus TX. Таким образом, новый TZ – это на самом деле электрическая версия TX. Так же, как ранее RZ 450e стал электрической версией кроссовера RX.

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Источник: carbuzz.com

Фото: Lexus