Итог сотрудничества BYD и Mercedes – Denza N8
Denza N8 обладает рядом улучшений, которые делают его привлекательным для покупателей.
Он получил огромный 15,6-дюймовый сенсорный экран, который служит командным центром автомобиля.
Внутри салона установлены столики для пассажиров второго ряда и сенсорный ЖК-экран для управления кондиционером.
Внешний вид Denza N8 также привлекает внимание. Кроссовер оснащен дневными ходовыми огнями в виде клыков, а задняя часть автомобиля имеет спойлер и задние фонари сквозного типа. Версия BEV (электромобиль) имеет закрытую решетку радиатора, в то время как версия PHEV (гибрид) оснащена решеткой.
По данным Министерства промышленности и информационных технологий Китая (MIIT), гибридная версия Denza N8 будет оснащена двигателем мощностью 138 л. с., а электрическая версия получит двигатель мощностью 312 л. с. и полный привод.
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Источник: IXBT
Фото: BYD
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