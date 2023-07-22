Итог сотрудничества BYD и Mercedes – Denza N8

Несмотря на цифру в индексе модели, Denza N8 ниже по цене, чем его предшественник Denza N7.

Denza N8 обладает рядом улучшений, которые делают его привлекательным для покупателей.

Он получил огромный 15,6-дюймовый сенсорный экран, который служит командным центром автомобиля.

Внутри салона установлены столики для пассажиров второго ряда и сенсорный ЖК-экран для управления кондиционером.

Внешний вид Denza N8 также привлекает внимание. Кроссовер оснащен дневными ходовыми огнями в виде клыков, а задняя часть автомобиля имеет спойлер и задние фонари сквозного типа. Версия BEV (электромобиль) имеет закрытую решетку радиатора, в то время как версия PHEV (гибрид) оснащена решеткой.

По данным Министерства промышленности и информационных технологий Китая (MIIT), гибридная версия Denza N8 будет оснащена двигателем мощностью 138 л. с., а электрическая версия получит двигатель мощностью 312 л. с. и полный привод.

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Источник: IXBT

Фото: BYD