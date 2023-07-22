Первый электрический седан Xiaomi представят в 2024 году

Одной из ключевых особенностей Xiaomi MS11 будет его тройная батарея NMC ёмкостью 101 кВт·ч, поддерживающая 800-вольтовую зарядку и обеспечивающая запас хода 800 км.

Согласно утечкам информации, Xiaomi MS11 будет доступен в двух версиях: заднеприводной и полноприводной. Заднеприводная версия будет оснащена тройной батареей и сможет проехать до 800 км на одной зарядке. Полноприводная версия, с двумя двигателями, расположенными на передней и задней осях, будет иметь запас хода от 600 до 650 км по циклу CLTC. Также автомобиль будет поддерживать зарядку постоянным током 800 В, что позволит быстро заполнить батарею и продолжить путь.

Что касается технических характеристик, Xiaomi MS11 будет оснащен литий-железо-фосфатными аккумуляторами BYD Blade Battery в двух версиях, а третья версия получит литий-никель-марганец-кобальт-оксидный аккумулятор от CATL. Xiaomi MS11 также будет оснащён датчиком LiDAR и однокристальной системой Qualcomm 8295.

Ожидается, что автомобиль появится на китайском рынке в следующем году, и его цена будет составлять от 36 400 до 49 000 долларов.

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Источник: IXBT

Фото: carnewschina.com