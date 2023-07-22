Ford Mach-E Rally: первый Mustang для езды по плохим дорогам

Ранее Ford намекал на новый вариант Mustang Mach-E. Компания решила поделиться подробностями о своем новом члене семьи Mustang.

Компания Ford решила поделиться подробностями о новом члене семьи Mustang.

Ford Mach-E Rally представляет собой впечатляющую комбинацию электрической мощности Mustang Mach-E и способности справляться с неровностями дорог. Этот автомобиль обещает подарить владельцам непревзойденные ощущения от вождения даже на самых сложных территориях.

Однако, несмотря на внедорожные возможности, Ford Mach-E Rally также сохраняет все преимущества электрического автомобиля в виде экологической чистоты и энергоэффективности.

Ford Mach-E Rally будет серийной моделью, доступной покупателям в США и Европе. Заказы на эту модель могут открыть в США уже этой осенью.

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Источник: Electrek

Фото: Ford Motor Company