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Новый кроссовер Cadillac Optiq — доступный и стильный

Недавно появившиеся официальные изображения и характеристики Cadillac Optiq вызывают интерес и предвкушение среди автолюбителей.

Cadillac представил невероятно технологичную модель Celestiq

Optiq привлекает внимание своим стильным и элегантным внешним видом, сочетающим современные линии и характерные черты бренда Cadillac.

Автомобиль будет иметь две версии, мощностью 203 и 244 л. с. Аккумуляторные батареи для Optiq поставляются совместным предприятием SAIC и CATL.


Автомобиль имеет длину 4822 мм и ширину 1912 мм, а его высота может варьироваться от 1642 до 1644 мм. Колесная база составляет 2954 мм, что обеспечивает комфортное пространство для пассажиров и груза.

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Cadillac Lyriq является единственной полностью электрической моделью Cadillac, доступной в настоящее время.


Источник: IXBT

Фото: cnevpost.com

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За РулемЛежнин Роман
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