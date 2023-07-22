Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Четыре правила гардероба для дальней поездки: о них рассказал врачЧетыре правила гардероба для дальней поездки: о них рассказал врач
Что точно не стоит брать с собой в путешествии...
Как выпускают АБС в Костроме: все подробности и видеоКак выпускают АБС в Костроме: все подробности и видео
На заводе «Пегас» освоили сборку...
Представлен действительно достойный конкурент Toyota AlphardПредставлен действительно достойный конкурент Toyota Alphard
В Китае показали новый премиальный минивэн GAC...

Джип с «Алиэкспресс» вмещает двух человек. Запас хода – до 130 км

На китайском сайте Alibaba за $1700 предлагается электрический джип с мотором мощностью 2 л. с. и запасом хода 130 км.

Японский кроссовер с надежными моторами (и большой проблемой)

Длина автомобиля составляет 2,2 м, то есть это транспортное средство, а не детский электромобиль. Автомобиль предоставляет места для двух человек. Весит джип всего 180 кг.

Есть комплектации с тремя вариантами моторов мощностью 500, 800 и 1500 Вт. Получается, что старшая версия предлагает мощность около 2 л.с. Аккумулятор установлен свинцово-кислотный (48 В при 20 А·ч), поэтому запас хода в 130 км под большим вопросом.


ТОП-5 китайских автобрендов: какой выбрать
БАМ: история трудового подвига
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Максимальная скорость маленького электрического джипа составляет 40 км/ч. Дорожный просвет – всего 10 см. По словам продавца, в комплекте с машиной идет лебедка, а также опционально доступны аксессуары, такие как кожухи колес, более высокая дуга безопасности, канистры или запасные колеса.

Источник: IXBT

Фото: Alibaba

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемЛежнин Роман
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0