Джип с «Алиэкспресс» вмещает двух человек. Запас хода – до 130 км

На китайском сайте Alibaba за $1700 предлагается электрический джип с мотором мощностью 2 л. с. и запасом хода 130 км.

Длина автомобиля составляет 2,2 м, то есть это транспортное средство, а не детский электромобиль. Автомобиль предоставляет места для двух человек. Весит джип всего 180 кг.

Есть комплектации с тремя вариантами моторов мощностью 500, 800 и 1500 Вт. Получается, что старшая версия предлагает мощность около 2 л.с. Аккумулятор установлен свинцово-кислотный (48 В при 20 А·ч), поэтому запас хода в 130 км под большим вопросом.

Максимальная скорость маленького электрического джипа составляет 40 км/ч. Дорожный просвет – всего 10 см. По словам продавца, в комплекте с машиной идет лебедка, а также опционально доступны аксессуары, такие как кожухи колес, более высокая дуга безопасности, канистры или запасные колеса.

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Источник: IXBT

Фото: Alibaba