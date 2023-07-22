Владельцы Rolls-Royce Spectre 2024 будут заряжать автомобили лишь раз в месяц

Редкое посещение зарядных станций обусловлено малыми пробегами таких машин.

Новый роскошный Rolls-Royce Spectre 2024 года имеет запас хода всего 420 км, что является скромным показателем, значительно уступающим другим электромобилям.

Однако, по мнению компании Rolls-Royce, надобности в более емкой батарее нет ввиду того, что что среднестатистический владелец Rolls-Royce проезжает на своём автомобиле около 4800 км в год. И дело не в том, что они мало ездят, а в том, что у владельцев Rolls-Royce, да еще и в кузове купе, – далеко не единственный автомобиль в гараже.

Если разделить годовой пробег на запас хода, то мы получим 11,4 — столько раз придется зарядить автомобиль за год. Другими словами, среднестатистическому владельцу Spectre нужно будет заряжать автомобиль всего раз в месяц.

Spectre можно будет заряжать 11-киловаттной зарядкой дома. Для подзарядки АКБ ёмкостью 102 кВт·ч нужно потратить около 11 часов.

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Источник: Carbuzz

Фото: Rolls-Royce