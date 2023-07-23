Еще один китайский кроссовер привезли в Россию. У него есть ряд особенностей

В Россию привезли топовый кроссовер IM LS7 от компании SAIC – электрокар с передовыми технологиями и высоким уровнем комфорта.

Одной из ключевых особенностей IM LS7 является его адаптивная пневматическая подвеска с электронноуправляемыми амортизаторами, которая обеспечивает плавную и комфортную поездку на любой дороге. IM LS7 оснащен передовым автопилотом, который работает на базе чипа Nvidia Orin X.

Также кроссовер оснащен чипом Qualcomm Snapdragon 8155, который позволяет снизить энергопотребление и увеличить запас хода до 600 км. Силовая установка IM LS7 впечатляет своей мощностью - 578 л. с., а разгон до сотни занимает всего 4,5 секунды. Максимальная скорость составляет 200 км/ч.

Внутри автомобиля расположен огромный 26,3-дюймовый экран для приборной панели и центрального экрана управления, который предоставляет водителю доступ ко всем необходимым функциям и информации. Для пассажиров также предусмотрен 15,5-дюймовый развлекательный экран.

Автомобиль 2023 года без пробега оценили в 8 900 000 рублей.

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Источник: Российская газета

Фото: autohome.com.cn