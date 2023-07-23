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Семейный кроссовер с «огоньком» начали продавать в РоссииСемейный кроссовер с «огоньком» начали продавать в России
Denza X - совместный продукт BYD и Daimler с...
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Семейный кроссовер с «огоньком» начали продавать в России

Denza X - совместный продукт BYD и Daimler с третьим рядом сидений и разгоном до 100 км/ч за 4,6 с привезли в Россию.

Электромобиль на каждый день: сколько проедет?.. Зиму переживет?.. Где заряжаться?..

Российские дилеры предлагают только топовую комплектацию Denza X с двумя электродвигателями суммарной мощностью 490 л. с. и разгоном до 100 км/ч за 4,6 с. Без подзарядки кроссовер может проехать 500 км. Габариты Denza X — 4890 х 1950 х 1725 мм, колёсная база — 2820 мм. Салон рассчитан на 7 человек.

Внутри кроссовер оснащен цифровой панелью с 12-дюймовым экраном медиасистемы, панорамной крышей, адаптивным круиз-контролем и системой кругового обзора.

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Цена стартует от 5,5 млн рублей.

Источник: Газета.ru

Фото: BYD

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