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Электрическое аэротакси успешно совершило первый полет

Британская компания Vertical Aerospace совместно с Rolls-Royce объявила о успешном завершении первых лётных испытаний своего электрического аэротакси VX4 в беспилотном режиме.

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Во время тестового полёта VX4 смог развить скорость около 70 км/ч. Испытания прошли в аэропорту Котсуолд на юго-западе Англии, а электрическое аэротакси управлялось дистанционно.

VX4 — это восьмивинтовое транспортное средство, оснащенное системой вертикального взлёта и посадки, а также электродвигателями, заряжающимися от солнечных батарей. Vertical Aerospace имеет около 1400 предварительных заказов на VX4.

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На данный момент неясно, когда VX4 будет готов к коммерческой эксплуатации. Компания Vertical Aerospace перенесла планы по сертификации с 2025 года на 2026.

Источник: IXBT

Фото: Vertical Aerospace Ltd

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За РулемЛежнин Роман
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