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Tesla Model Y стал самым продаваемым автомобилем в Европе

За первые полгода 2023 года продажи Tesla Model Y в Европе увеличились на 200%.

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Модель опередила другие известные и популярные автомобили, такие как Dacia Sandero, Vauxhall Corsa и Volkswagen T-Roc. Согласно статистике Dataforce, полученной от Automotive News Europe, в июне в Европейском союзе, Великобритании и странах ETFA было зарегистрировано 29 764 единиц Tesla Model Y.

Однако Tesla Model Y не единственная модель, покорившая сердца европейских автолюбителей. На втором месте Dacia Sandero - 118 883 автомобилей. Volkswagen T-Roc реализовал 107 249 кроссоверов, заняв третье место. Opel Corsa заняла четвертое место с результатом в 102 082 экземпляра, а Peugeot 208 закрыл пятерку, продав 101 151 автомобиль.

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Необходимо отметить, что в топ-10 также вошли Renault Clio, Toyota Yaris Cross, Volkswagen Tiguan, Volkswagen Golf и Dacia Duster.

Источник: IXBT

Фото: Unsplash

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За РулемЛежнин Роман
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