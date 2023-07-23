Tesla Model Y стал самым продаваемым автомобилем в Европе
Модель опередила другие известные и популярные автомобили, такие как Dacia Sandero, Vauxhall Corsa и Volkswagen T-Roc. Согласно статистике Dataforce, полученной от Automotive News Europe, в июне в Европейском союзе, Великобритании и странах ETFA было зарегистрировано 29 764 единиц Tesla Model Y.
Однако Tesla Model Y не единственная модель, покорившая сердца европейских автолюбителей. На втором месте Dacia Sandero - 118 883 автомобилей. Volkswagen T-Roc реализовал 107 249 кроссоверов, заняв третье место. Opel Corsa заняла четвертое место с результатом в 102 082 экземпляра, а Peugeot 208 закрыл пятерку, продав 101 151 автомобиль.
Необходимо отметить, что в топ-10 также вошли Renault Clio, Toyota Yaris Cross, Volkswagen Tiguan, Volkswagen Golf и Dacia Duster.
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Источник: IXBT
Фото: Unsplash
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