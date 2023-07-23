Автопилот Tesla появится на других автомобилях

Генеральный директор Tesla Илон Маск подтвердил, что автопроизводитель обсуждает с крупными OEM-производителями возможность использования своего автопилота.

Речь идет об усовершенствованной системе помощи водителю Tesla Full Self-Driving (FSD), которая может автоматизировать задачи вождения на шоссе и городских улицах. Если другие автопроизводители будут использовать технологию FSD, им придётся использовать как программное, так и аппаратное обеспечение Tesla.

В третьем квартале этого года компания также одобрит перенос программного обеспечения FSD на новые автомобили. На данный момент владельцы Tesla, потратившие 15 000 долларов на FSD, оказываются привязанными к одной машине, ведь программное обеспечение остается на ней без права переноса.

Tesla заявила, что сегодня около 400 000 автомобилей Tesla оснащены FSD. Цель автопроизводителя в увеличении количества беспилотных автомобилей.

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Источник: techcrunch.com

Фото: Tesla