Бронированный Tesla Cybertruck собрал более 1,9 миллиона заявок

На бронированный пикап Tesla Cybertruck собрано более 1,9 миллиона заявок, потенциальные покупатели из конца листа ожидания получат свой автомобиль лишь через 5 лет.

После того, как был собран первый экземпляр серийного бронепикапа Cybertruck, интерес к данному автомобилю снова начал расти. Причем он вырос настолько, что тем, кто решится оформить заказ сейчас, придется запастись терпением: свой автомобиль они смогут получить лишь через несколько лет.

Данные неофициального ресурса Reservation Tracker, который следит за заказами на Cybertruck (это простая Google-форма, в которую люди сами вносят данные о своих заказах), говорят о том, что на данный момент на этот автомобиль собрано 1 943 876 заказов.

Сколько реально Tesla сможет производить Cybertruck в год — пока можно только гадать. Но даже если учесть, что ей удастся собирать 375 тыс. пикапов, о чем сообщалось ранее, на выполнение всех заказов уйдет более 5 лет.

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Источник: Insideevs

Фото: Tesla