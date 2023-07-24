У поликлиник можно будет парковаться бесплатно на платных местах

Эксперимент начнется со стоянок у трех московских медучреждений.

С 31 июля на платных парковках около поликлиник можно будет на два часа припарковаться бесплатно. Пилотный проект Дептранса Москвы и Комплекса социального развития реализуется на парковках около трех московских поликлиник:

№ 38 (филиал № 2) в Проточном переулке, 3-5с1

(филиал № 2) в Проточном переулке, 3-5с1 № 46 (филиал № 2) на улице Иерусалимская, 4с1

(филиал № 2) на улице Иерусалимская, 4с1 № 91 (филиал № 2) на улице Лестева, д. 5

Использование данного алгоритма пользования парковкой позволят повысить оборачиваемость мест - так большее количество пациентов смогут оставить там машины и посетить врача. После двух часов бесплатной парковки будет действовать повышенный тариф.

Места будут отмечены синей разметкой и информационными щитами.

Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта:

— По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина мы делаем все возможное, чтобы дефицитное уличное пространство города использовалось максимально эффективно. Наша парковочная система – одна из лучших в мире, поэтому позволяет внедрять и комбинировать различные тарифные решения в зависимости от предназначения конкретного участка, например, устанавливать почасовой или перехватывающий тарифы. Чтобы сделать парковки у медучреждений свободнее и выделить больше мест именно для посетителей поликлиник, мы протестируем новый принцип работы парковочного пространства.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что несмотря на специальные выделенные для пациентов места около медицинский учреждений, они нередко оказываются занятыми машинами сотрудников из соседних офисов. Повышенный тариф в размере 1 тыс. рублей после двух часов бесплатной стоянки позволит сохранить доступность льготных мест для стоянки и избежать долгого простоя автомобилей.

Повторная бесплатная парковка возможна только по истечении 30 минут после завершения прошлой парковки.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Дептранс Москвы

Фото: АГН "Москва"