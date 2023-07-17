С улиц Москвы пропадут паркоматы

Решение о демонтаже устройств принято столичными властями.

У автомобилистов в Москве больше не будет возможности оплатить платную парковку через терминалы – в ближайшее время по решению столичного Дептранса их уберут с улиц города. Впрочем, большой популярностью они не пользовались: через них оплачивалось менее 1% парковок.

В Дептрансе Москвы отметили, что 95% платежного трафика идет через специальное приложение «Парковки России». Альтернативными вариантами оплаты парковки остаются СМС, сайт, голосовая оплата, сервисы партнеров.

Для демонтажа устройств, восстановление асфальта или плитки, уборки мусора столичное ГКУ «Дирекция транспортных закупок» проведет тендер на 11,7 млн руб. Предстоит убрать с улиц 590 уличных паркоматов.

При этом порядка 80 паркоматов в Москве все-таки оставят: речь идет об устройствах, расположенных возле медицинских учреждений, вокзалов, ТЦ, рынков и т. п.

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Источник: КоммерсантЪ

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»