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На дороги наносят синюю разметку: для чего она нужна

Нанесение цветной разметки началось со столицы. Далее она появится и в других российских городах.

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В Москве на 84 улицах появится синяя дорожная разметка, которая будет обозначать зону платной парковки. Такую возможность добавили в ПДД с 1 марта 2023 года.

Так водители смогут без лишней путаницы найти нужное место, даже если знак парковки остался позади», – отметил заммэра столицы Максим Ликсутов.

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В Центральном административном округе синяя разметка появится по 54 адресам, в Восточном – по 25 адресам. В Южном округе ее нанесут на Братеевской улице и Даниловском Валу, в СВАО – на улице Добролюбова и Звездном бульваре, в САО – на Бутырской улице.

Ликсутов добавил, что такая разметка уже появилась на востоке и в центре столицы по 30 адресам.

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Источник: Дептранс Москвы

Фото: https://t.me/DtRoad

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