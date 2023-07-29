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Названы самые популярные направления для отдыха россиян за границей в августе

Сервис путешествий OneTwoTrip раскрыл самые популярные места для заграничного отпуска в последнем месяце лета.

Стран, куда можно полететь из России напрямую, стало больше

Согласно данным, Стамбул, Тбилиси и Милан стали лидерами среди зарубежных направлений, которые предпочитают российские туристы. Стамбул занял первое место. Этот турецкий город привлекает 6,6% от общего числа бронирований отелей россиянами.

Тбилиси занял второе место, популярность столицы Грузии среди россиян серьезно выросла на 69,2%. Этот город привлекает 4,4% российских туристов.

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Милан занял третью строчку в списке. В 2023 году количество забронированных номеров в этом итальянском городе увеличилось в 2,3 раза по сравнению с прошлым годом. Милан пользуется спросом у 3,7% российских туристов.

Помимо этих трех городов, в список востребованных направлений также вошли Ереван, Рим, Париж, Неаполь, Гагра, Токио и Афины.

Источник: РИА Новости

Фото: Unsplash

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За РулемЛежнин Роман
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