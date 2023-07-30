Второму поколению Chevrolet Bolt быть
Цена на и так бюджетный Chevrolet Bolt была снижена до 27 495 долларов. Это повысило продажи автомобиля и показатели стали рекордными. Только за первую половину 2023 года было продано 33 659 машин.
Текущая модель Bolt была выпущена в 2017 году и построена на платформе BEV2, разработанной совместно с LG. С тех пор GM и LG Energy Solution совместно работали над новой аккумуляторной платформой Ultium, которая уже используется в Cadillac Lyriq и GMC Hummer EV, а также будет лежать в основе Silverado EV.
Согласно заявлению генерального директора, General Motors Мэри Барра, следующее поколение Bolt также будет использовать платформу Ultium.
Ожидается, что второе поколение появится в 2025 году.
Источник: Car And Driver
Фото: Chevrolet
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