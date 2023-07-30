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Популярный китайский электрический пикап отправился завоевывать мировой рынок

Сборка экспортных вариантов пикапа Geely Radar RD6 осуществляется на современном заводе Zibo Smart Factory в провинции Шаньдун, Китай.

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Завод Zibo был запущен всего лишь в прошлом году, но уже сейчас он выпускает не только автомобили Radar, но и некоторые модели Farizon.


Согласно данным Geely, после появления на рынке, Radar RD6 стал самым популярным электрическим пикапом в Китае, занимая 53% доли рынка. Это впечатляющий результат, но в июне 2023 года было продано всего 1024 автомобиля Radar RD6, что указывает на относительно низкий спрос в целом на данный тип транспортных средств в Китае.

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Для увеличения спроса Geely запустили продажи на международном рынке. Международная версия Radar RD6 основана на версии Premium Edition с аккумулятором на 86 кВт·ч, позволяющим проехать 550 км, и единственным электродвигателем мощностью 272 л. с. на задней оси. Автомобиль способен разгоняться от 0 до 100 км/ч за 6 секунд.

Этот пятиместный автомобиль имеет размеры 5260 х 1900 х 1830 мм и колесную базу 3120 мм, что делает его очень близким по габаритам к Toyota Hilux.

В Китае цена на эту версию составляет 31 970 долларов.

Источник: CarNewsChina.com

Фото: Geely

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За РулемЛежнин Роман
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