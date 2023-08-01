Иностранным туристам разрешили въезд в РФ по электронной визе

МИД РФ начинает оформление электронных виз для иностранцев

1 августа МИД РФ запустил оформление электронных виз для туристов, въезжающих в Россию. На новость уже отреагировали в Российском союзе туриндустрии (РСТ), куда входят ведущие туроператоры. Члены РСТ считают произошедшее долгожданным событием, дающим стимул возобновлению въездного туризма в Россию.

Произойдет это из-за того, что процедура оформления визы упростилась и удешевилась.

«Главное, что дает электронная виза, – сокращение сроков оформления, отсутствие бумажной волокиты, необходимости идти в консульство с документами», – говорит генеральный директор принимающей компании «Ника» (Санкт-Петербург) Александр Флит.

По его словам, стоимость оформления визы существенно снизится. Ожидается, что затраты на оформление для взрослых туристов не будут превышать 52 доллара, а для детей до 6 лет – 2 доллара.

Особенно живо заинтересовался новостью китайский турбизнес, ведь сейчас виза в РФ для туристов из Китая стоит 150-200 долларов. Кроме КНР, нововведение оценят в Индии и странах Ближнего Востока. Но и в европейских странах есть отложенный спрос на поездки в Россию, считают в РСТ.

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Источник: пресс-служба РСТ

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»