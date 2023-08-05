Нет дорог, но есть отличный раф - угадаете город?

Скандальное видео: чиновница из ХМАО считает ремонт «наших» дорог, томно попивая раф

Екатерина Смирнова, занимающая должность замначальника отдела подготовки сметной документации в Управлении капитального строительства города Пыть-Ях, попала в скандал. Причиной стал видеоролик, который женщина выложила в соцсети. В нем Екатерина в красной юбке томно кружится на кресле, поправляет волосы и пьет кофе. А главное – в подписи:

«Это я в своем розовом кабинете в качестве начальника отдела готовлю документацию и считаю ремонт ваших дорог, светофоров, газопроводов и прочих городских объектов попивая лучший раф, приготовленный у меня дома», – сообщила подписчикам Екатерина.

Видео быстро стало вирусным, причем креативный подход Смирновой общественность не оценила. Реагировать пришлось мэру Пыть-Яха Александру Морозову. Сообщается, что его заместитель провел с Екатериной и ее начальницей беседу о недопустимости подобного поведения.

Известно также, что 8 августа в мэрии Пыть-Яха пройдет комиссия по служебному поведению работников, где отдельно будут рассматривать случай со Смирновой. Возможно, к ней будут применены дисциплинарные меры.

Тем временем ситуация породила локальный тренд – пародии на ролик Смирновой записали журналисты соседних с Пыть-Яхом городов. В одном из них девушка «попивает лучший магний, чтобы меньше переживать за любимый Нижневартовск».

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Источник: Baza

Видео: Лента новостей Черкасс