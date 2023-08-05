#
Дача/отпускIQ-тестШтрафыКрымКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Нет дорог, но есть отличный раф - угадаете город?Нет дорог, но есть отличный раф - угадаете город?
Скандальное видео: чиновница из ХМАО считает...
В Китае вышел достойный конкурент Toyota HighlanderВ Китае вышел достойный конкурент Toyota Highlander
Новый премиум-кроссовер Hongqi HS7 уже в...
В Москве взлетели продажи китайских машинВ Москве взлетели продажи китайских машин
Geely и Chery возглавили рынок новых машин...

Нет дорог, но есть отличный раф - угадаете город?

Скандальное видео: чиновница из ХМАО считает ремонт «наших» дорог, томно попивая раф

Охрана не пропустила пьяного москвича на бизнес-встречу в Кремль

Екатерина Смирнова, занимающая должность замначальника отдела подготовки сметной документации в Управлении капитального строительства города Пыть-Ях, попала в скандал. Причиной стал видеоролик, который женщина выложила в соцсети. В нем Екатерина в красной юбке томно кружится на кресле, поправляет волосы и пьет кофе. А главное – в подписи:

Экспертиза «За рулем»: могут ли охлаждающие жидкости загубить мотор?
Забавные тесты про автомобили
БАМ: история трудового подвига
«Это я в своем розовом кабинете в качестве начальника отдела готовлю документацию и считаю ремонт ваших дорог, светофоров, газопроводов и прочих городских объектов попивая лучший раф, приготовленный у меня дома», – сообщила подписчикам Екатерина.

Видео быстро стало вирусным, причем креативный подход Смирновой общественность не оценила. Реагировать пришлось мэру Пыть-Яха Александру Морозову. Сообщается, что его заместитель провел с Екатериной и ее начальницей беседу о недопустимости подобного поведения.

Известно также, что 8 августа в мэрии Пыть-Яха пройдет комиссия по служебному поведению работников, где отдельно будут рассматривать случай со Смирновой. Возможно, к ней будут применены дисциплинарные меры.

Тем временем ситуация породила локальный тренд – пародии на ролик Смирновой записали журналисты соседних с Пыть-Яхом городов. В одном из них девушка «попивает лучший магний, чтобы меньше переживать за любимый Нижневартовск».

Источник: Baza

Видео: Лента новостей Черкасс

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 4
Поделиться:
Оцените материал:
0