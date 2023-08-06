Редкий одноместный автомобиль выставлен на продажу

Крошечный автомобиль Corbin Sparrow, которых было выпущено всего 300 штук, выставлен на продажу

Малый тираж выпуска говорит о потенциальном интересе коллекционеров к данному автомобилю. Corbin Sparrow выпускали с 1999 по 2003 годы, сколько автомобилей сохранилось до наших дней, неизвестно.

Одноместный электромобиль имеет габариты 2438 х 1219 х 1448 мм при колёсной базе 1829 мм. При этом здесь есть багажник, электрические стеклоподъемники и аудиосистема с CD-проигрывателем.

Corbin Sparrow оснащен электродвигателем мощностью 26 л. с. и способен проехать 80 км без подзарядки.

Данный экземпляр имеет пробег 2700 км, однако продавец уточняет, что он не на ходу – требуется замена батареи. Поэтому он стоит скромные 6911 долларов, несмотря на свою коллекционную ценность.

Источник, фото: carsandbids.com