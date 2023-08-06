Россияне стали меньше планировать поездки

Две трети туристов готовы спонтанно отправиться в путешествие в соседний регион, запланировав поездку менее чем за неделю

По данным исследования туроператора «Алеан», россияне сильно сократили сроки планирования путешествий, все чаще бронируют отдых с ближайшей датой заезда.

Растет доля путешественников, принимающих решение о поездке менее чем за неделю до отправления. За семь месяцев 2023 года бронирований с отправлением в путешествие менее чем за семь дней стало в два раза больше.

Среди туристов 70 процентов заявили о готовности к коротким спонтанным поездкам в своем или соседнем регионе только ради того, чтобы сменить обстановку – прогуляться и осмотреть достопримечательности, поесть в местных ресторанах, приобрести сувениры.

Такой рост обусловлен увеличением количества мероприятий в регионах. Каждый пятый респондент сказал, что готов отправиться в поездку ради концерта. Гастрофестиваль – повод для визита для 17 процентов туристов, а музыкальный – для 14 процентов. В список интересных мероприятий также вошли авиашоу и фестивали воздухоплавания, празднования дня города, театральные и кинофестивали, парусные регаты.

Источник: РИА Новости

Фото: Unsplash