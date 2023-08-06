Во Вьетнаме теперь можно платить российскими картами «Мир»
Карты «Мир» начали принимать во Вьетнаме, ими можно рассчитываться в магазинах и снимать наличные
В рамках инфраструктуры Вьетнамско-Российского банка (ВРБ) запущен прием карт системы «Мир». С их помощью во Вьетнаме можно оплачивать покупки или снимать деньги в банкомате.
На данный момент во Вьетнаме расположено 350 терминалов и 20 банкоматов ВРБ, которые позволяют использовать карты «Мир».
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«Вся эта инфраструктура может без ограничений работать с картами «Мир», а другие вьетнамские банки по-прежнему рассматривают для себя эту возможность», — сообщили в ВРБ.
Также добавлено, что вопрос о расширении использования карт «Мир» за счёт других вьетнамских банков стоит на повестке совместной рабочей группы по межбанковскому сотрудничеству.
Источник: ТАСС
Фото: Телеграм канал платежной системы «Мир»
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