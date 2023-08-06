Во Вьетнаме теперь можно платить российскими картами «Мир»

Карты «Мир» начали принимать во Вьетнаме, ими можно рассчитываться в магазинах и снимать наличные

В рамках инфраструктуры Вьетнамско-Российского банка (ВРБ) запущен прием карт системы «Мир». С их помощью во Вьетнаме можно оплачивать покупки или снимать деньги в банкомате.

На данный момент во Вьетнаме расположено 350 терминалов и 20 банкоматов ВРБ, которые позволяют использовать карты «Мир».

«Вся эта инфраструктура может без ограничений работать с картами «Мир», а другие вьетнамские банки по-прежнему рассматривают для себя эту возможность», — сообщили в ВРБ.

Также добавлено, что вопрос о расширении использования карт «Мир» за счёт других вьетнамских банков стоит на повестке совместной рабочей группы по межбанковскому сотрудничеству.

Источник: ТАСС

Фото: Телеграм канал платежной системы «Мир»