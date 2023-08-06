Представлен электрический пикап с очень интересной особенностью

Компания Fisker представила новый электрический пикап Alaska, оснащенный «дверью Гудини»

Компания Fisker решила войти на зарождающийся рынок электрических пикапов и представила модель Alaska. Начать продажи планируется в 2025 году, но забронировать автомобиль можно уже сейчас. Цена в базовой версии составляет 45 400 долларов, что для этого класса немного.

Автомобиль позиционируется больше, как стильное транспортное средство для активного отдыха нежели рабочая лошадка. Об этом говорит тот факт, что это будет самый легкий полноценный электрический пикап, причем с невыдающимися размерами.

Главной особенностью пикапа будет так называемая «дверь Гудини». Судя по фото, задняя часть кабины представляет собой дверь, которую можно открыть и таким образом попасть в салон.

Известно, что запас хода заявлен равным от 370 до 550 км. Других технических параметров пока нет.

Источник: Electrek

Фото: скриншот видео Youtube