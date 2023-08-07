Электромобиль российской сборки вошел в топ-3 бестселлеров

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Китайские седаны вместо Весты: большой тест «За рулем»

Рейтинг российских продаж электромобилей в первом полугодии 2023 года впервые возглавил... китайский Zeekr 001. В июле модель нашла в России 152 покупателей. На втором месте Volkswagen iD.4 (121 шт.), на третьем – Evolute i-Pro с результатом в 98 штук. Напомним, что этот электроседан собирают в Липецке из машинокомплектов Dongfeng.

Продажи электромобилей в РФ в первом полугодии 2023 года:

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  • Zeekr 001 – 152 шт.
  • Volkswagen iD.4 – 121 шт.
  • Evolute i-Pro – 98 шт.
  • Tesla Model Y – 73 шт.
  • Hongqi E-HS9 – 72 шт.
  • Evolute i-Joy – 68 шт.
  • Volkswagen iD.6 – 55 шт.
  • Москвич 3е – 43 шт.
  • Voyah Free – 39 шт.
  • Avatr 11 – 33 шт.

Эксперты отмечают, что в рейтинге только четыре модели официально продаются в России: Evolute i-Pro, Evolute i-Joy, Москвич 3е и Voyah Free. Остальные же, включая лидера продаж, завозятся альтернативными способами.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Автостат

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