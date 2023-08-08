Дорогу от Москвы до Санкт-Петербурга сократят на 1 час (видео)

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Строители завершили надвижку металлоконструкций на мосту через реку Тверцу. Это одно из крупнейших искусственных сооружений на последнем участке строящейся трассы М-11 «Нева». Протяженность нового участка составляет 64 км.

Строительство участка разбито на два этапа, причем один из них будет завершен досрочно, сообщают в «Автодоре». Показанный мост – уже второй, протянувшийся через Тверцу. Его особенность – сборное железобетонное пролетное строение. И сейчас работы по монтажу его балок завершены – теперь их нужно объединить в единое целое.

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Движение по первому пусковому комплексу протяженностью почти 34 км планируют запустить уже в конце 2023 года. Автомобилисты получат скоростной выход с М-11 на Золотое кольцо.

А полностью дорога без пересечений на одном уровне будет готова в следующем году. Она позволит сократить путь из Москвы до Санкт-Петербурга еще на один час – время в пути между столицами будет занимать всего 5 часов.

Источник: ГК «Автодор»

Фото: скриншот видео ГК «Автодор»

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