Водитель кроссовера зазевался и рухнул в провал на мосту

На видео попало спасение людей из провалившегося в яму внедорожника

Тайфун Доксури вызвал проливные дожди на Филиппинах, Тайване и в Китае. Это видео дает представление о масштабах возникших повреждений. В Харбине (Китай) зазевавшийся водитель внедорожника падает в провал размытого моста.

Причем сначала дорога выглядит нормально, пока внезапно не появляется этот провал. Видеорегистратор фиксирует белый кроссовер спереди, водитель которого, кажется, не замечает яму, потому что нет никаких признаков торможения.

Затем перед нами уже последствия падения. Другие водители помогают пострадавшим людям выбраться, при этом в пропасти также мельком виден и второй автомобиль.

К счастью, в этом случае все остались живы и здоровы.

В Харбине всего за несколько часов выпало около 15 см дождя. Более 53 000 человек пришлось эвакуировать из-за того, что водохранилища и реки вышли из берегов.

Видео: YouTube

Фото: скриншот видео YouTube