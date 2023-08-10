Знак спрятался за кустом: расскажем, можно ли оспорить штраф

Эксперт ОНФ: оспорить штраф, если знак скрыт листвой, вполне реально

Случается, что из-за некорректного размещения дорожного знака возникла административная ответственность и прилетело «письмо счастья».

Вот характерный пример размещения дорожного знака таким образом, что его попросту не видно водителю:

А что если автомобилист встал в зоне действия знаков 3.27 «Остановка запрещена» и 3.28 «Стоянка запрещена», сам того не зная, поскольку знак был спрятан за листвой дерева или кустарника? Доказать свою правоту и оспорить штраф можно!

Мнение специалиста

Екатерина Соловьёва, эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», автомобильный юрист.

— Знаки 3.27 и 3.28 имеют свои определенные зоны действия. Важным фактором для возможности оспорить штраф являются требования ГОСТа по установке знаков. Так, расстояние видимости знака должно быть не менее 100 м (п. 5.1.4.). Знаки устанавливают справа от проезжей части или над нею, вне обочины (при ее наличии), за исключением случаев, оговоренных настоящим стандартом, а также справа от велосипедной или пешеходной дорожки или над ними (п. 5.1.5.).

То есть, если знак частично закрыт деревом и листвой, то это может служить причиной для отмены штрафа. И судебная практика последних лет это доказывает.

Напомню также, что вопросы организации дорожного движения в муниципальных образованиях (городах, районах, сельсоветах) находятся в компетенции органов местного самоуправления либо собственника дороги, где установлен знак. Все эти вопросы согласуются также с органами ГИБДД.

Эксперт советует, если водитель видит явное нарушение норм ГОСТа или недочеты при установке знака или нанесении разметки, а также если у него есть предложения по организации дорожного движения, следует написать об этом на сайт местной администрации в электронную приемную для обращений граждан либо пожаловаться в ГИБДД.

При этом не имеет значения, если водитель не проживает в том регионе, в котором он заметил нарушения стандартов ГОСТа. Письменное обращение также можно направить по электронной почте в ГИБДД.

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Фото: Народный фронт (ОНФ)