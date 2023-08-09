Гигантский штраф за парковку на газоне для юрлица — как оспорить?

Этот вопрос все чаще интересует пользователей каршеринга.

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Александр, Москва:

— Во дворе дома в Измайлово после длительных конфликтов и неоднократных штрафов за неправильную парковку удалось сделать официальную зону со знаком Р. И тем не менее, когда я заехал одним колесом на утрамбованный грунт, где даже не было газона, пришел огромный штраф для юрлица (каршеринг). Можно ли его обжаловать или как-то уменьшить размер (поменять на штраф для физлица)?

На вопросы читателя «За рулем» отвечает кандидат юридических наук, глава МКА «Карабанов и партнеры» адвокат Александр Карабанов:

— С января 2023 года Кодекс об административных правонарушениях изменен: теперь в России действует новый размер штрафов за парковку на газонах. Согласно КоАП, нарушение правил остановки и стоянки на газонах — это административное нарушение, которое должно быть наказано. Если машина принадлежит каршеринговой компании, то компании придет штраф в 300 тысяч рублей.

Наказание будет оформлено на компанию, оператор погасит штраф и выставит счет пользователю. Некоторые сервисы помимо суммы штрафа могут дополнительно потребовать неустойку — до 100 тысяч рублей. И тут возникает юридическая коллизия: абсолютно любые штрафы, которые выписаны на каршеринг, оплачивает именно водитель. Но арендаторы — физические лица, а каршеринг — юридическая компания. Если штраф выписан на юрлицо, сам арендодатель обязан оспорить его или оплатить.

Недавно наши автоадвокаты представляли интересы арендатора машины каршеринга. Переговоры о том, чтобы защитить в суде интересы юридического лица (арендодателя) для отмены штрафа и замены его на наказание для физического лица (арендатора), закончились тем, что юрист каршеринга сам успешно оспорил штраф. Это уже большое облегчение — не 300, а 5 тысяч — для физлица.

Далее: раз штраф выписан, то есть фотофиксация. Получив от компании-арендодателя копии дела, мы изучили постановление, документы и фотографии. Если нет газона, значит, нет травы. При парковке не было нанесено вреда зеленым насаждениям, а половина колеса на фото даже как бы парила в воздухе, опираясь на бетонную парковочную решетку. Таким образом был успешно обжалован и штраф, выписанный на физическое лицо.

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