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Самый крупный аэропорт на Дальнем Востоке открылся на Сахалине

В Южно-Сахалинске открылся аэропорт, готовый принимать 5 млн пассажиров в год

Открытие нового терминала прошло в торжественной обстановке. Первым рейсом, принятым в новом аэропорту, стал рейс авиакомпании «Россия» из Москвы.

Одной из ключевых особенностей нового аэровокзала является его взлетно-посадочная полоса, строительство которой в настоящее время продолжается. Она будет способна принимать самолеты всех типов и работать даже в экстремальных погодных условиях.

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Площадь аэровокзала составляет более 47 тысяч квадратных метров, в нем установлены 26 стоек регистрации, 11 выходов на посадку, 43 кабины паспортного контроля и 18 пунктов досмотра.

Багажная система оборудована пятью уровнями контроля безопасности и способна обработать до 1200 багажных мест в час. Кроме того, внутри аэровокзала будет расположено более 20 предприятий торговли и общественного питания.

В 2022 году аэропорт Южно-Сахалинска обслужил около 1,3 млн пассажиров, что на 11,5% больше, чем в 2021 году.

Источник: РИА Новости

Фото: Телеграм-канал губернатора Сахалинской области В. И. Лимаренко

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За РулемЛежнин Роман
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