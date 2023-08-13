Представлен новый электрический седан с внушительным запасом хода

Электрический седан Hongqi E001 может проехать 1000 км без подзарядки и зарядиться за 5 минут

Одной из главных особенностей Hongqi E001 является его впечатляющий запас хода – 1000 км без необходимости подзарядки. Более того, с помощью технологии Cell-to-Pack (CTP), батарею можно заменить за всего лишь 60 секунд на специальных станциях, что делает его идеальным выбором для дальних поездок.

Седан Hongqi E001 оснащен двумя моторами, общая мощность которых составляет 618 лошадиных сил. Батарея производится по передовой технологии и позволяет автомобилю быстро зарядиться всего за 5 минут, в течение которых запас хода пополнится на 350 км.

Дизайн Hongqi E001 также привлекает внимание. Он оснащен большой черной решеткой радиатора, хромированным передним спойлером и агрессивными дефлекторами обдува. Внутри салона расположен изогнутый экран, объединяющий приборную панель и основной экран, а также проекционный дисплей с дополненной реальностью, работающий на FAW.OS – собственной разработке компании.

Hongqi E001 появится на китайском рынке в ноябре этого года.

Источник: CarNewsChina.com

Фото: Weibo.com