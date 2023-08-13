Названы самые популярные зарубежные города у российских туристов

Сервис OneTwoTrip назвал три самых популярных направления среди российских путешественников

Анализируя данные по бронированиям отелей в августе 2023 года и сравнивая их с аналогичным периодом 2022 года, специалисты выявили значительный рост спроса на отдых в Сеуле. Гостиницы в столице Южной Кореи были забронированы в 7,5 раза чаще, чем в прошлом году.

На втором месте рейтинга оказалась Римини, итальянский курортный город, где отели стали востребованы почти в четыре раза больше, чем год назад. Третью строчку рейтинга занял Бангкок, популярность которого выросла в 3,5 раза.

Кроме того, спрос на гостиницы в других городах также заметно увеличился. В Дохе спрос вырос в три раза, в Неаполе — в 2,2 раза, в Баку — в 2,1 раза. в Афинах и Паттайе – в два раза. В список также попали Алма-Ата и Тбилиси.

Источник: РИА Новости

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