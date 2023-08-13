Турпоток в холодные страны вырастет из-за глобального потепления
Туроператоры готовятся к спросу на страны в прохладным климатом
По данным международной туристической компании Tui, в скором времени мировой поток туристов переориентируется на более прохладные направления, чему будет способствовать потепление климата.
«Потепление климата приведет к тому, что после палящей летней жары, вызвавшей лесные пожары на юге Европы, все большее число людей будут выбирать для отдыха более прохладные месяцы и северные направления», – говорится в статье газеты Financial Times.
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Соответственно, туроператоры будут уделять больше внимания поездкам в Северную Европу, скандинавские страны, Нидерланды и Бельгию. Однако сильного снижения популярности теплых регионов не предвидится, несмотря на жару.
Июль 2023 года стал одним из самых жарких в Южной Европе благодаря антициклонам, пришедшим из Северной Африки.
Источник: Financial Times
Фото: Unsplash
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