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Турпоток в холодные страны вырастет из-за глобального потепления

Туроператоры готовятся к спросу на страны в прохладным климатом

По данным международной туристической компании Tui, в скором времени мировой поток туристов переориентируется на более прохладные направления, чему будет способствовать потепление климата.


«Потепление климата приведет к тому, что после палящей летней жары, вызвавшей лесные пожары на юге Европы, все большее число людей будут выбирать для отдыха более прохладные месяцы и северные направления», – говорится в статье газеты Financial Times.
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Соответственно, туроператоры будут уделять больше внимания поездкам в Северную Европу, скандинавские страны, Нидерланды и Бельгию. Однако сильного снижения популярности теплых регионов не предвидится, несмотря на жару.

Июль 2023 года стал одним из самых жарких в Южной Европе благодаря антициклонам, пришедшим из Северной Африки.

Источник: Financial Times

Фото: Unsplash

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За РулемЛежнин Роман
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