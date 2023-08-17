Названы цены на еще один Chery Arrizo

Новый Chery с экономичным 136-сильным мотором уже поступил в продажу

Этот Chery Arrizo 5e продается в Китае по цене от 152 800 до 157 800 юаней или 2-2,1 млн рублей. При доставке в Россию автомобиль окажется в полтора-два раза дороже.

Как вы догадались по буксе «е», данный Arrizo – электромобиль. Он оснащен двигателем с синхронным приводом на постоянных магнитах максимальной мощностью 100 киловатт или 136 л.с. Крутящий момент мотора достигает 175 Нм.

Также автомобиль оснащается литий-железофосфатными аккумуляторами емкостью 48,16 кВтч и 53,61 кВтч, в зависимости от версии. Запас же хода машины составляет до 405 км и 455 км соответственно.

В салоне установлены многофункциональное рулевое колесо с тремя спицами и экран мультимедии, как в любом другом современном автомобиле.

В оснащение входят, например, электропривод поясничной поддержки кресла водителя, климат-контроль вентиляция сидений, дистанционное управление через приложение и ряд других систем.

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Фото: Chery