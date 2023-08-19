Никаких копий Джипа! В Индии разработали революционный внедорожник

Компания Mahindra & Mahindra представила электрический внедорожник Thar.e

Индийский производитель Mahindra & Mahindra представил дизайн нового внедорожника Thar.e. Название роднит его с выпускающейся в Индии моделью Thar, но, в отличие от собрата с ДВС, «электричка» будет куда более оригинальной.

Дело в том, что появившийся в 2020-м Thar имеет в облике множество заимствований от классического Jeep CJ (эволюционировавшего в 1986-м во Wrangler), а предыдущее поколение «индийского джипа» (выпускался с 2010-го) и конструктивно было копией «американца». Неудивительно, ведь долгие годы Махиндра выпускала Джипы по лицензии.

В наши дни вся эта история вылилась в длительные судебные тяжбы между двумя производителями, но нового поколения индийских машин, инициированного электрическим Thar.e, это не коснется. Да, кое-что осталось узнаваемым, но о плагиате теперь речь идти не может – внешность получилась свежая, оригинальная и брутальная.

В основе – модульная платформа INGLO, подходящая и для кроссоверов, и для внедорожников. У Thar.e подвеска на мощных поперечных рычагах, передняя ось сильно сдвинута к переднему свесу. В семействе будет несколько машин, с базой от 2775 до 2975 мм и клиренсом от 260 до 300 мм.

Тяговая батарея концепта размещена в пределах колесной базы и питает она два электродвигателя, причем передний выдает лишь 108 л.с. и 135 Нм, а львиная доля приходится на задний: 286 л.с. и 535 Нм. Первые машины на платформе INGLO появятся уже в 2024 году, но это будут более «попсовые» кроссоверы, а вот Thar.e может подзадержаться до 2026-го.

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Источник: Автопоток

Фото: Автопоток, Авторевю