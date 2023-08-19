Премиальный электроседан Geely увидит свет в этом году
Этот автомобиль, выпущенный в серии Geely Galaxy после L7 и L6, станет главным конкурентом для BYD Han EV.
Серия E будет чисто электрической, при этом E8 станет первым полностью электрическим автомобилем, который Geely выведет на рынок в четвертом квартале этого года.
Автомобиль выполнен в стиле фастбека с большими колесами, безрамочными стеклами и скрытыми дверными ручками. Он обладает низким коэффициентом аэродинамического сопротивления – всего 0,19Cd.
В передней части Galaxy E8 находится закрытая решетка радиатора, указывающая на его электрическую трансмиссию. Фары длинные и узкие.
В салоне ожидается обилие экранов в виде 10,25-дюймовой приборной панели, 13,2-дюймового центрального экрана управления, 16,2-дюймового экрана для пассажира и 25,6-дюймового проекционного дисплея с дополненной реальностью.
Системы будут работать под управлением Galaxy N OS – операционной системы собственной разработки.
Технические подробности не раскрываются, а стоить новинка будет от 40 000 долларов.
Источник: CarNewsChina.com
Фото: Autohome.com.cn
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