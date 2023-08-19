Премиальный электроседан Geely увидит свет в этом году

Новейший седан-купе Geely Galaxy E8 замечен на дорожных тестах

Этот автомобиль, выпущенный в серии Geely Galaxy после L7 и L6, станет главным конкурентом для BYD Han EV.

Серия E будет чисто электрической, при этом E8 станет первым полностью электрическим автомобилем, который Geely выведет на рынок в четвертом квартале этого года.

Автомобиль выполнен в стиле фастбека с большими колесами, безрамочными стеклами и скрытыми дверными ручками. Он обладает низким коэффициентом аэродинамического сопротивления – всего 0,19Cd.

В передней части Galaxy E8 находится закрытая решетка радиатора, указывающая на его электрическую трансмиссию. Фары длинные и узкие.

В салоне ожидается обилие экранов в виде 10,25-дюймовой приборной панели, 13,2-дюймового центрального экрана управления, 16,2-дюймового экрана для пассажира и 25,6-дюймового проекционного дисплея с дополненной реальностью.

Системы будут работать под управлением Galaxy N OS – операционной системы собственной разработки.

Технические подробности не раскрываются, а стоить новинка будет от 40 000 долларов.

Источник: CarNewsChina.com

Фото: Autohome.com.cn