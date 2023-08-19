Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Chery и Huawei выпустили новый совместный электромобильChery и Huawei выпустили новый совместный электромобиль
Представлен Luxeed S7 – электромобиль на...
Как курортный сбор повлиял на турпоток в регионы РоссииКак курортный сбор повлиял на турпоток в регионы России
Российский союз туриндустрии оценил влияние...
Что думают о русских туристах в Таиланде, Вьетнаме и на БалиЧто думают о русских туристах в Таиланде, Вьетнаме и на Бали
Отельеры Юго-Восточной Азии высказали свое...

Tesla выпустила упрощенные версии Model S и X

Tesla представила удешевленные версии Model S и X в США и Канаде

На фоне растущей конкуренции на рынке электромобилей Tesla вынуждена искать решения для удержания на плаву. Одним из таких решений стал выпуск удешевленных версий некоторых моделей.

Для снижения цены пришлось пожертвовать запасом хода и динамикой ускорения. Седан Model S Standard Range стоит 78 490 долларов, а новый кроссовер Model X – 88 490 долларов. Таким образом, компании удалось снизить цену на 10 000 долларов.

Экспертиза «За рулем»: могут ли охлаждающие жидкости загубить мотор?
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
БАМ: история трудового подвига

Покупатель новой Tesla Model S возмущен отвратительным качеством сборки

Впрочем, на Model S и Model X приходится менее 5% продаж. Все дело в налоговых послаблениях, которые предоставляются на младшие модели Model 3 и Model Y, что делает их более выгодными.

Илон Маск в июле заявил, что если Tesla придется продолжать снижать цены на фоне роста процентных ставок, он готов пожертвовать собственной маржой ради увеличения производства и продаж.

Источник: BNN Bloomberg

Фото: Tesla

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемЛежнин Роман
Количество просмотров 2
Поделиться:
Оцените материал:
0