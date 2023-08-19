Tesla выпустила упрощенные версии Model S и X

Tesla представила удешевленные версии Model S и X в США и Канаде

На фоне растущей конкуренции на рынке электромобилей Tesla вынуждена искать решения для удержания на плаву. Одним из таких решений стал выпуск удешевленных версий некоторых моделей.

Для снижения цены пришлось пожертвовать запасом хода и динамикой ускорения. Седан Model S Standard Range стоит 78 490 долларов, а новый кроссовер Model X – 88 490 долларов. Таким образом, компании удалось снизить цену на 10 000 долларов.

Впрочем, на Model S и Model X приходится менее 5% продаж. Все дело в налоговых послаблениях, которые предоставляются на младшие модели Model 3 и Model Y, что делает их более выгодными.

Илон Маск в июле заявил, что если Tesla придется продолжать снижать цены на фоне роста процентных ставок, он готов пожертвовать собственной маржой ради увеличения производства и продаж.

Источник: BNN Bloomberg

Фото: Tesla