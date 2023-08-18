На заводах Tesla царит ад – рассказы работников
Илон Маск любит трудоголиков и заставляет людей умирать на работе
Работа по 12 часов 7 дней в неделю, ночевки у конвейера, обмороки от обезвоживания, несчастные случаи на производстве, увольнение за пустяки – все это норма на гигафабриках Tesla.
Обо всем этом рассказали сами сотрудники предприятий Tesla в подкасте The Verge.
«Я видел множество людей, которые спали на полу, работая по 10-12 часов в сутки 6-7 дней в неделю», — рассказал бывший сотрудник завода Tesla во Фримонте (штат Калифорния, США) Карлос Габриэль.
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Самого Габриэля уволили за рассказ корреспонденту газеты The Washington Post об условиях труда на заводе во время пандемии COVID-19. Главный инженер по подвеске Model S Хуберт Мис описал труд на заводе как «всепоглощающий»:
«Мы выкладывались по полной, и даже выходные дни, и заканчивали в 8, 9, 10 часов вечера каждый день».
Денис Дюран вспомнил случай, когда одного рабочего вырвало, после чего тот потерял сознание от обезвоживания, и случай с протечкой канализации, когда все продолжили работать в вони. Бывали на заводе и пожары.
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Кирилл Панов
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