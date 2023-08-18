На заводах Tesla царит ад – рассказы работников

Илон Маск любит трудоголиков и заставляет людей умирать на работе

Работа по 12 часов 7 дней в неделю, ночевки у конвейера, обмороки от обезвоживания, несчастные случаи на производстве, увольнение за пустяки – все это норма на гигафабриках Tesla.

Обо всем этом рассказали сами сотрудники предприятий Tesla в подкасте The Verge.

«Я видел множество людей, которые спали на полу, работая по 10-12 часов в сутки 6-7 дней в неделю», — рассказал бывший сотрудник завода Tesla во Фримонте (штат Калифорния, США) Карлос Габриэль.

Самого Габриэля уволили за рассказ корреспонденту газеты The Washington Post об условиях труда на заводе во время пандемии COVID-19. Главный инженер по подвеске Model S Хуберт Мис описал труд на заводе как «всепоглощающий»:

«Мы выкладывались по полной, и даже выходные дни, и заканчивали в 8, 9, 10 часов вечера каждый день».

Денис Дюран вспомнил случай, когда одного рабочего вырвало, после чего тот потерял сознание от обезвоживания, и случай с протечкой канализации, когда все продолжили работать в вони. Бывали на заводе и пожары.