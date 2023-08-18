Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Что водителю хорошо, то автошколе – расходы: требования к учебным авто хотят ужесточитьЧто водителю хорошо, то автошколе – расходы: требования к учебным авто хотят ужесточить
В Госдуме предложили обязать автошколы...
На заводах Tesla царит ад – рассказы работниковНа заводах Tesla царит ад – рассказы работников
Илон Маск любит трудоголиков и заставляет людей...
Сможете разобрать УАЗик за минуту? А потом собрать? (видео)Сможете разобрать УАЗик за минуту? А потом собрать? (видео)
На форуме «Армия-2023» показали скоростную...

На заводах Tesla царит ад – рассказы работников

Илон Маск любит трудоголиков и заставляет людей умирать на работе

Конкурент внедорожника Tank поступил в продажу

Работа по 12 часов 7 дней в неделю, ночевки у конвейера, обмороки от обезвоживания, несчастные случаи на производстве, увольнение за пустяки – все это норма на гигафабриках Tesla.

Обо всем этом рассказали сами сотрудники предприятий Tesla в подкасте The Verge.

«Я видел множество людей, которые спали на полу, работая по 10-12 часов в сутки 6-7 дней в неделю», — рассказал бывший сотрудник завода Tesla во Фримонте (штат Калифорния, США) Карлос Габриэль.

Экспертиза «За рулем»: могут ли охлаждающие жидкости загубить мотор?
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
БАМ: история трудового подвига

Самого Габриэля уволили за рассказ корреспонденту газеты The Washington Post об условиях труда на заводе во время пандемии COVID-19. Главный инженер по подвеске Model S Хуберт Мис описал труд на заводе как «всепоглощающий»:

Новый бюджетный кроссовер Hyundai – Stargazer X
«Мы выкладывались по полной, и даже выходные дни, и заканчивали в 8, 9, 10 часов вечера каждый день».

Денис Дюран вспомнил случай, когда одного рабочего вырвало, после чего тот потерял сознание от обезвоживания, и случай с протечкой канализации, когда все продолжили работать в вони. Бывали на заводе и пожары.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемКирилл Панов
Поделиться:
Оцените материал:
0